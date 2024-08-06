Иностранец-пешеход нарушил ПДД и оказался под стражей

В Сердобском районе 54-летний гражданин Республики Молдовы стал фигурантом уголовного дела.
2 августа иностранец-пешеход нарушил правила дорожного движения, и его задержал сотрудник ГАИ.
«С февраля 2024 года мужчина находится в России незаконно. Опасаясь, что при составлении административного протокола полицейский установит допущенное им нарушение миграционного законодательства, он предложил взятку в размере 10 тысяч рублей», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Полицейский отказался от мзды. Иностранца доставили в районный отдел по вопросам миграции. Там он предложил еще одному сотруднику полиции 20 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол о нарушении режима пребывания в Российской Федерации.
Второй полицейский также не взял денег. В итоге взяткодателя заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.