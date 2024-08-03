На трассе М-5 задержали юного нижнеломовца с мефедроном

03.08.2024 | 15:39

В Нижнем Ломове сотрудники полиции получили информацию, что несовершеннолетний житель райцентра причастен к обороту наркотиков.

Парня задержали на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». При личном досмотре полицейские изъяли у него гриппер-пакет с веществом белого цвета и отправили содержимое на экспертизу.

«Результаты химического исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра, показали, что вещество является наркотическим средством мефедроном массой 0,83 грамма», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подросток признался, что заказал наркотик в интернете. Получив координаты, он забрал мефедрон из тайника и собирался его употребить. Однако планам не суждено было сбыться.

Парень стал фигурантом уголовного дела и дал обязательство о явке. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Случаи, когда подростки втягиваются в незаконный оборот запрещенных веществ, не единичны. Так, 16-летний житель Пензы стал закладчиком и оборудовал тайники. В них он разложил свертки из малярного скотча с запрещенным веществом. Координаты и фотографии закладок он хранил в телефоне.

Еще один 17-летний пензенец попался совсем недавно, в июле. Он забрал не менее 20,8 грамма наркотика из закладки в Октябрьском районе и собирался распространять его дальше, однако не успел.