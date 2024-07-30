16-летнего пензенца будут судить за попытку сбыть наркотик

30.07.2024 | 12:05

В Пензе полицейские задержали 16-летнего местного жителя. Подростка подозревают к причастности к наркосбыту.

В декабре прошлого года в полицию поступила информация о том, что юноша занимается торговлей запрещенными веществами. Сотрудники проверили сведения и убедились в их достоверности. Злоумышленника задержали на улице Пугачева 21-го числа.

Во время досмотра у юноши изъяли мобильный телефон. В нем хранились координаты и фотографии тайников.

Полицейские проверили закладки, сделанные в Ленинском районе Пензы, и нашли свертки из малярного скотча.

Общая масса изъятого запрещенного вещества превысила 3 г, рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он сообщил полицейским, что «работает» закладчиком, наркотики через систему тайников планировал сбывать в Пензе.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет», - добавили в СУ СКР по области.