Пенсионерка предъявила инспекторам поддельные водительские права

02.08.2024 | 08:17

58-летняя жительница Никольского района может оказаться в заключении. Ей инкриминируется подделка документа.

Женщина попала в ДТП и при оформлении протокола предъявила полицейским подозрительное водительское удостоверение. Его направили на экспертизу, которая подтвердила: это фальшивка.

Пенсионерка призналась, что не желала учиться и сдавать экзамены в автошколе и пошла криминальным путем - купила поддельные права.

«Выяснилось, что гражданка ранее привлекалась к уголовной ответственности. Ей грозит лишение свободы на срок до одного года», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда женщины-водители пользуются поддельными водительскими правами. Так, 32-летняя жительница Наровчата купила удостоверение с категориями В, В1 и М в Москве и возила детей.