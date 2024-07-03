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Из жизни

Жительница Наровчата купила права и возила детей

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32-летнюю жительницу Наровчата осудили за использование поддельного водительского удостоверения.

Утром 24 января этого года женщина ехала по улице Горького на «Ладе-Приоре». Инспектор ДПС остановил автомобиль за нарушение правил перевозки детей и потребовал документы.

Оформляя материал об административном правонарушении, полицейский засомневался, настоящие ли предъявлены права, и изъял их для проверки. Как подтвердилось позже, это фальшивка.

Сельчанка призналась, что в автошколе никогда не училась и экзамены не сдавала. В конце 2019 года она купила удостоверение категорий вождения В, В1 и М в Москве.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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