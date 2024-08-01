Житель Мордовии незаконно рыбачил в Пензенской области

01.08.2024 | 18:52

35-летнего жителя Мордовии осудили за незаконную рыбалку в Никольском районе Пензенской области.

Добычей мужчины стали не менее 100 толстолобиков и 11 сомов. Он рыбачил на реке Инзе в начале апреля (период нереста), используя запрещенное орудие лова - сети.

«Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, сети и выловленная рыба у него изъяты», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ущерб, причиненный государству, составил более 102 тыс. рублей. Нарушитель закона возместил его, пока шло расследование уголовного дела.

Суд назначил жителю Мордовии наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее за рыбалку на реке Узе во время нереста у 44-летнего жителя Шемышейского района конфисковали лодку. Кроме того, ему тоже назначили обязательные работы - 100 часов.