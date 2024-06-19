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Общество

В Шемышейском районе рыбак лишился лодки из-за 2 сомов

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44-летнему жителю Шемышейского района предстоит ответить за рыбалку во время нереста. На него завели уголовное дело.

В начале мая мужчина с надувной лодки с веслами ловил рыбу на реке Узе. При этом он использовал запрещенное орудие - 30-метровый перемет с 8 крючками.

Добычей браконьера стали 2 сома, что нанесло водным ресурсам ущерб на сумму около 3 700 рублей.

Местный житель признал свою вину и возместил ущерб.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 100 часов обязательных работ», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также у него конфисковали лодку, а орудие лова было решено уничтожить.

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