В Пензе осудят водителя, не вовремя потянувшегося за зажигалкой

31.07.2024 | 17:54

В Пензе перед судом предстанет 49-летний житель Энгельса Саратовской области. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения. В результате случилось ДТП, в котором погиб человек.

Днем 31 марта этого года саратовчанин управлял грузовым тягачом марки Sitrak C7H MAX с полуприцепом и ехал по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Самары. В Железнодорожном районе Пензы водитель врезался в стоявший КамАЗ, ремонтом которого занимались прибывшие на ВАЗ-2110 жители Городищенского района.

Согласно материалам дела, ДТП случилось потому, что саратовчанин отвлекся от управления грузовиком, утратил контроль над машиной. Она сместилась вправо и частично заехала на обочину. Удар пришелся в заднюю часть стоявшего КамАЗа.

От столкновения отечественный грузовик двинулся вперед и сбил 3 мужчин. Один из них лежал под автомобилем, занимаясь ремонтом, а двое других находились между КамАЗом и стоявшим перед ним ВАЗом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия двоим 23-летним мужчинам причинен тяжкий вред здоровью, а стоявшему 34-летнему мужчине - телесные повреждения, повлекшие его смерть в прибывшей на место происшествия машине скорой медицинской помощи», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину водитель признал. На предварительном следствии он пояснил, что потянулся за зажигалкой, лежавшей на панели, поэтому отвлекся от управления тягачом. Мужчина добровольно возместил моральный вред, причиненный ДТП. Семье погибшего он выплатил 1 млн рублей и по 350 тыс. рублей - каждому из пострадавших.