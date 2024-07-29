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Криминал

Житель Воронежской области «удачно» погостил в Пензе

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В Пензе 47-летний директор транспортной компании заявил о краже. Он рассказал полиции, что неизвестный вытащил из КамАЗа, принадлежащего ему, два аккумулятора.

Грузовик был припаркован на территории организации. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Полицейские начали розыск злоумышленника и вскоре установили его личность. Аккумуляторы похитил 36-летний житель Воронежской области.

Свою вину мужчина признал и рассказал, что гостит у родственников. Вечером он проезжал мимо транспортной компании и увидел, что ворота распахнуты. Через них он проник на территорию, где и заметил стоявший КамАЗ. Мужчина вытащил из него аккумуляторы, погрузил в собственную машину и отвез в пункт приема металлов.

Житель Воронежской области «удачно» погостил в Пензе

По факту кражи возбудили уголовное дело. Гостю Пензы грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Житель Воронежской области «удачно» погостил в Пензе

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео, фото УМВД России по области
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