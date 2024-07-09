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Криминал

Виновник смертельного ДТП не добился смягчения приговора

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В Белинском районе осудили 42-летнего жителя Бурятии, признанного виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии.

Авария случилась 18 ноября прошлого года на 159-м километре трассы Тамбов - Пенза. Водитель КамАЗа ехал в сторону Тамбова с нарушением ПДД.

«Не соблюдая дистанцию до движущегося впереди него в попутном направлении по той же полосе Skoda Octavia, а также необходимый боковой интервал, он допустил столкновение с автомобилем, причинив по неосторожности пассажиру Skoda Octavia телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью и повлекшие смерть потерпевшей», - сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.

Водителю и еще двум людям, находившимся в салоне Skoda, женщине 1977 года рождения и мужчине 1988-го, медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Шофер признал вину, ему назначили наказание в виде полутора лет колонии-поселения. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль в течение двух лет.

Не согласившись с приговором в части реального лишения свободы, защитник подал апелляционную жалобу, но коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла наказание законным и обоснованным.

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