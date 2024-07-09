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Криминал

Вез специи: водителя «Газели» отправили в колонию за ДТП

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В Колышлейском районе суд признал 21-летнего иностранца, проживавшего в Пензе, виновным в ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла днем 19 января этого года. Молодой человек ехал на «Газели» по дороге Пенза - Балашов - Михайловка со стороны Колышлея в направлении областного центра.

В 14:00 на опасном участке шофер не справился с управлением, и ГАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. От полученных травм 55-летний водитель иномарки скончался на месте.

«Подсудимый пояснил, что автомобиль ГАЗ-2705 принадлежит его отцу, в полис ОСАГО он вписан не был, о чем отец знал. Днем 19.01.2024 он повез в Пензу специи и сухофрукты, в продаже которых помогал отцу без оформления трудовых отношений. Сложные погодные условия - мокрый снег и сильный ветер - стали причиной выезда его на встречную полосу», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Молодому человеку назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на аналогичный период.

«Приговором суда частично удовлетворен иск супруги погибшего о компенсации морального вреда. В ее пользу с подсудимого и собственника автомобиля солидарно взыскан 1 млн рублей», - добавила Светлана Артамонова.

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Источник — фото управления ГАИ областного УМВД РФ
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