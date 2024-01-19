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Происшествия

На трассе в Колышлейском районе погиб 55-летний мужчина

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В пятницу, 19 января, в Колышлейском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, оборвавшее человеческую жизнь.

На трассе в Колышлейском районе погиб 55-летний мужчина

Предварительно установлено, что в 14:00 на 34-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись автомобили ГАЗ и Kia Rio.

«Газелью» управлял 21-летний молодой человек, иномаркой - 55-летний мужчина.

На трассе в Колышлейском районе погиб 55-летний мужчина

В аварии погиб водитель Kia Rio. Шофера микроавтобуса доставили в больницу.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, уточняются причины и условия ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Источник — фото ГИБДД областного УМВД
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