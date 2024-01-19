На трассе в Колышлейском районе погиб 55-летний мужчина

19.01.2024 | 16:41

В пятницу, 19 января, в Колышлейском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, оборвавшее человеческую жизнь.

Предварительно установлено, что в 14:00 на 34-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись автомобили ГАЗ и Kia Rio.

«Газелью» управлял 21-летний молодой человек, иномаркой - 55-летний мужчина.

В аварии погиб водитель Kia Rio. Шофера микроавтобуса доставили в больницу.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, уточняются причины и условия ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.