Житель Тамалы пытался отомстить бывшей жене с помощью полиции

08.07.2024 | 19:16

63-летний житель Тамалы долго обижался на бывшую жену, не выдержал и отомстил, как смог. Теперь ему грозит срок.

После развода мужчина продолжал жить с экс-супругой. Но давняя обида его не отпускала, и он решил наказать женщину - заявить на нее в полицию.

«Он рассказал, что обнаружил пропажу из своего дома 170 000 рублей. В ходе проведения проверки полицейские установили, что мужчина сообщил заведомо ложную информацию о преступлении», - отметили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Тогда житель поселка понял, что врать бессмысленно, и во всем признался. Денег у него не было изначально.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее 30-летний мокшанец не смирился с расставанием и обвинил бывшую сожительницу в краже. Он надеялся, что страх получить судимость заставит ее вернуться домой, но сам попал под статью.