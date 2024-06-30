Мокшанец попытался вернуть любовь заявлением в полицию

30.06.2024 | 14:28

30-летний мокшанец не смирился с расставанием и обвинил бывшую сожительницу в краже. Он надеялся, что страх получить судимость заставит ее вернуться домой, но сам попал под статью.

План мужчина придумал на пьяную голову в июле 2023 года. Он позвонил по номеру 112 и сообщил диспетчеру, что женщина украла у него 80 000 рублей (на самом деле этих денег у мокшанца не имелось).

«На основании данного заявления сотрудниками полиции была проведена проверка. По результатам рассмотрения заявления было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, так как преступление, указанное в сообщении и заявлении, написанном подсудимым собственноручно, в действительности не совершалось», - рассказали в Мокшанском районном суде.

За заведомо ложный донос на мужчину завели уголовное дело. В суде он признал вину и раскаялся. Ему придется заплатить 20 000 рублей штрафа.