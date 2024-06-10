Телефонный разговор обошелся пензенцу в 3 миллиона рублей

10.06.2024 | 10:59

72-летний пензенец лишился сбережений и стал должником банка после разговора с незнакомцем по телефону. Тот убедил его, что до счетов мужчины добрались мошенники.

Аферист позвонил пенсионеру, представился силовиком и заявил, что кто-то оформил кредит на его имя. Чтобы спасти деньги, нужно опередить мошенников.

«Необходимо оформить кредит самостоятельно и полученные денежные средства перечислить на безопасный счет. Заявитель поверил звонившему и, следуя его инструкциям, в банке оформил кредит на общую сумму более 1 миллиона рублей», - сообщила заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Также он снял свои сбережения и через терминал перевел все деньги на продиктованный мошенником счет.

«Позже заявитель понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказала Елена Селезнева.

Преступников ищут. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Пензе 65-летняя пенсионерка потеряла более 5 000 000 рублей после принятого телефонного звонка. Она продала квартиру, влезла в долги - и все потому, что тоже поверила в безопасный счет. Кроме того, пензячку убедили, что она будет курировать Центральный банк и федеральные правоохранительные органы