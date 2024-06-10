Сетевое издание|18+|Понедельник|10 июн 2024|11:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Телефонный разговор обошелся пензенцу в 3 миллиона рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


72-летний пензенец лишился сбережений и стал должником банка после разговора с незнакомцем по телефону. Тот убедил его, что до счетов мужчины добрались мошенники.

Аферист позвонил пенсионеру, представился силовиком и заявил, что кто-то оформил кредит на его имя. Чтобы спасти деньги, нужно опередить мошенников.

Телефонный разговор обошелся пензенцу в 3 миллиона рублей

«Необходимо оформить кредит самостоятельно и полученные денежные средства перечислить на безопасный счет. Заявитель поверил звонившему и, следуя его инструкциям, в банке оформил кредит на общую сумму более 1 миллиона рублей», - сообщила заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Также он снял свои сбережения и через терминал перевел все деньги на продиктованный мошенником счет.

«Позже заявитель понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказала Елена Селезнева.

Телефонный разговор обошелся пензенцу в 3 миллиона рублей

Преступников ищут. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Телефонный разговор обошелся пензенцу в 3 миллиона рублей

Ранее в Пензе 65-летняя пенсионерка потеряла более 5 000 000 рублей после принятого телефонного звонка. Она продала квартиру, влезла в долги - и все потому, что тоже поверила в безопасный счет. Кроме того, пензячку убедили, что она будет курировать Центральный банк и федеральные правоохранительные органы

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте