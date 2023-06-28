Сетевое издание|18+|Четверг|29 июн 2023|01:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензе бизнесмен хотел подкупить главврача онкодиспансера

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе вынесен приговор коммерческому директору организации, пытавшемуся дать взятку руководителю учреждения здравоохранения.

Уголовное дело расследовали сотрудники двух региональных управлений - Следственного комитета и ФСБ.

16 января 2023 года коммерческий директор одной пензенской организации через посредника решил передать более 2,4 млн рублей главному врачу областного онкологического диспансера.

Бизнесмен рассчитывал на преференции для своих организаций, которые за эти деньги создаст главврач при заключении контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение специалистов правилам его эксплуатации, закупку химических реактивов.

При этом руководитель онкодиспансера не знал о намерении коммерсанта передать ему деньги. Когда купюры находились у посредника, бизнесмена задержали сотрудники ФСБ. Деньги были изъяты с места происшествия.

«Подсудимый признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей. Предмет взятки в размере более 2,4 млн рублей обращен в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото t.me/sledcom58
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте