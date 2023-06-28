В Пензе бизнесмен хотел подкупить главврача онкодиспансера

28.06.2023 | 12:26

В Пензе вынесен приговор коммерческому директору организации, пытавшемуся дать взятку руководителю учреждения здравоохранения.

Уголовное дело расследовали сотрудники двух региональных управлений - Следственного комитета и ФСБ.

16 января 2023 года коммерческий директор одной пензенской организации через посредника решил передать более 2,4 млн рублей главному врачу областного онкологического диспансера.

Бизнесмен рассчитывал на преференции для своих организаций, которые за эти деньги создаст главврач при заключении контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение специалистов правилам его эксплуатации, закупку химических реактивов.

При этом руководитель онкодиспансера не знал о намерении коммерсанта передать ему деньги. Когда купюры находились у посредника, бизнесмена задержали сотрудники ФСБ. Деньги были изъяты с места происшествия.

«Подсудимый признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей. Предмет взятки в размере более 2,4 млн рублей обращен в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.