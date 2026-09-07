Бековчанин получил условный срок за вождение без прав

57-летнему жителю Бековского района ужесточили наказание за вождение без прав.

В 2024 году уже имевшего судимость мужчину оштрафовали за нетрезвую езду на 30 000 рублей и лишили водительского удостоверения. В августе 2025-го он снова попался на нарушении, за что заплатил 5 000.

И в этом году бековчанин снова сел за руль. 15 апреля он ехал по районной трассе на своем мопеде без регистрационных номеров и привлек внимание сотрудника ДПС.

После выяснения всех обстоятельств на водителя завели уголовное дело. Суд первой инстанции назначил ему 280 часов обязательных работ и лишил права управления транспортом на 1 год и 8 месяцев. Мопед конфисковали в доход государства.

Прокуратур подала апелляцию. В областном суде приняли во внимание прежнюю судимость за незаконный оборот оружия и умышленное повреждение чужого имущества, а также рецидив.

В итоге основное наказание усилили до лишения свободы 4 месяца условно, а дополнительное наказание оставили прежним, сообщили в пресс-службе Пензенского облсуда.