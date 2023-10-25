В Каменском районе от случайного выстрела погиб охотник

25.10.2023 | 09:18

В Каменском районе Пензенской области во время охоты погиб 43-летний мужчина. Причиной стала неосторожность его приятеля.

Трагедия случилась днем 22 октября. Два жителя Каменки приехали поохотиться на территории недалеко от села Блиновка. Около 15 часов один из них, 41-летний, извлекая из чехла заряженный карабин, случайно нажал на спусковой крючок.

Оружие выстрелило, пуля попала в ногу второму охотнику. Приятель тут же повез его в больницу, но медики помочь уже не смогли. Пострадавший скончался от кровопотери.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения охотнику смерти по неосторожности.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.