Мошенница притворилась матерью и дважды получила выплаты

20.02.2024 | 13:36

В Лопатинском районе 30-летнюю уроженку Сызрани признали виновной в мошенничестве при получении выплат на ребенка.

Согласно материалам дела, в августе 2021 года женщина была в Москве и предоставила в специальный отдел фиктивную справку о рождении у нее дочери вне медицинской организации.

На основании документа загс выдал свидетельство о рождении. Злоумышленница воспользовалась им в Пензенском районе: в управлении соцзащиты ей назначили выплаты, предусмотренные для поддержки семей с детьми. Женщина получила более 230 000 рублей.

Через некоторое время мошенница переехала в село Лопатино и пришла в местный МФЦ, чтобы снова реализовать «право» на выплаты. Через районное управление соцзащиты она получила свыше 100 000 рублей.

Свою вину женщина признала.

«Суд назначил подсудимой наказание по совокупности преступлений в виде 10 месяцев ограничения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также мошенница должна возместить причиненный государству ущерб. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.