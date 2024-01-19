В Кузнецке новогодняя ночь завершилась кровавой драмой

19.01.2024 | 12:35

48-летний житель Кузнецка обвиняется в убийстве 59-летнего знакомого. Преступление, по данным следствия, произошло в новогоднюю ночь.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области рассказали, что старший товарищ пришел на праздник к младшему другу и его сожительнице. Во время застолья он припомнил, как женщина жаловалась ему на побои гражданского мужа.

Гость заявил, что такое поведение недопустимо. Между мужчинами разгорелась ссора. Хозяин схватил нож и ударил оппонента в живот, а потом ушел спать.

Утром 1 января пара обнаружила, что третий участник праздника мертв. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавший скончался на месте происшествия. Причиной стало колото-резаное ранение брюшной полости с острой кровопотерей.

Обвиняемый взят под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления (нож) изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.