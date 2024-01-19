Сетевое издание|18+|Пятница|19 янв 2024|16:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

В Кузнецке новогодняя ночь завершилась кровавой драмой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


48-летний житель Кузнецка обвиняется в убийстве 59-летнего знакомого. Преступление, по данным следствия, произошло в новогоднюю ночь.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области рассказали, что старший товарищ пришел на праздник к младшему другу и его сожительнице. Во время застолья он припомнил, как женщина жаловалась ему на побои гражданского мужа.

Гость заявил, что такое поведение недопустимо. Между мужчинами разгорелась ссора. Хозяин схватил нож и ударил оппонента в живот, а потом ушел спать.

Утром 1 января пара обнаружила, что третий участник праздника мертв. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавший скончался на месте происшествия. Причиной стало колото-резаное ранение брюшной полости с острой кровопотерей.

Обвиняемый взят под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления (нож) изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте