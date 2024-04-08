В Наровчате мужчина не дождался автобуса и пошел на преступление

08.04.2024 | 08:54

45-летний сельчанин приехал в Наровчат навестить родителей, припарковал автомобиль у их дома, а когда настало время возвращаться домой, не обнаружил «железного коня» на месте.

Он обратился в полицию с заявлением об угоне. Всем патрульным экипажам немедленно разослали ориентировку. Вскоре автомобиль остановили на дороге Нижний Ломов - Наровчат. За рулем оказался 29-летний мужчина.

В угоне он признался. Водитель рассказал, что ему нужно было добраться из Наровчата в Нижний Ломов. Мужчина ждал автобус, но тщетно. Заметив припаркованную вблизи остановки машину, он задумал на ней уехать.

«Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была незаперта, а ключи находились в замке зажигания, он завел транспортное средство и отправился в поездку», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту угона возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.