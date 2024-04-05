Пензенец лишился 2,5 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

05.04.2024 | 13:27

58-летний пензенец думал, что вкладывается в инвестиции, а на самом деле переводил деньги мошенникам. Он успел отправить незнакомцам миллионы рублей, прежде чем понял, что стал жертвой обмана.

О возможности дополнительного заработка мужчина узнал осенью 2022 года в интернете. Он наткнулся на рекламу инвестиций и зарегистрировался на торговой платформе. Затем с ним связался неизвестный, представившийся менеджером брокерской компании, и объяснил, что будет куратором.

С июля 2023 года по март 2024-го пензенец, следуя инструкциям, более 30 раз перевел деньги на разные банковские счета, пока об этом не стало известно его сыну. Только после разговора с родственником мужчина осознал, что его обманули, и пошел в полицию.

«Ущерб составил около 2,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - уточнила следователь отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Преступников ищут.