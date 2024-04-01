Пензенцу дали надежду вернуть деньги, отправленные мошенникам

01.04.2024 | 16:03

Пензенский пенсионер должен получить назад 200 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам. Интересы мужчины защитила прокуратура Железнодорожного района.

Когда пензенец понял, что его обманули, то пошел в полицию. Там возбудили уголовное дело. Выяснилось, что счет, куда пенсионер отправил деньги, открыт на 35-летнюю жительницу Казани. Она отдала свою карту мошенникам.

«Прокурор района обратился в Ново-Савиновский районный суд г. Казани с иском о взыскании с женщины похищенных денежных средств как неосновательного обогащения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд удовлетворил требования.

Ранее городищенский пенсионер, инвалид III группы, перевел 350 тысяч рублей на чужие карты, поверив позвонившим мошенникам. Ему тоже должны вернуть деньги.