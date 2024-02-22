Городищенцу вернут переведенные мошенникам деньги

22.02.2024 | 12:04

Городищенский пенсионер, инвалид III группы, перевел 350 тысяч рублей на чужие карты, поверив позвонившим мошенникам. К его счастью, деньги должны вернуть. Правда, другие люди.

Когда местный житель понял, что его обманули, то обратился в полицию. Как выяснилось, счета, на которые он отправил переводы, были оформлены на двух москвичей.

«В ходе допросов эти граждане пояснили, что передали свои банковские карты за вознаграждение неустановленным лицам, и отрицали причастность к совершению криминальных посягательств», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Производство по уголовному делу приостановили. Тогда вмешалась прокуратура.

После проверки выяснилось, что жители Москвы грубо нарушили условия банковского обслуживания. Купленные у них карты помогли мошенникам обмануть городищенца.

«Поскольку у владельцев отсутствовали законные основания для получения денежных средств от потерпевшего, прокурор района обратился в Преображенский районный суд г. Москвы в защиту интересов инвалида с исками о взыскании с них в его пользу неосновательного обогащения», - объяснила Светлана Артамонова.

В суде требования были удовлетворены. Когда решение вступит в силу, деньги пенсионеру должны будут вернуть.