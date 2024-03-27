Пензенец облил зеленкой сотрудницу Сбера, выполняя задание

27.03.2024 | 11:00

В Пензе 24-летний молодой человек, плеснувший зеленкой в лицо сотруднице Сбера, сделал это, веря, что спасет свои деньги.

Инцидент случился в четверг, 21 марта, в отделении на улице Суворова. Первоначально прошла информация, что молодой человек так среагировал на отказ в выдаче кредита, но причина оказалась иной.

Пензенцу позвонили мошенники и убедили его оформить кредит на свое имя и перевести деньги на «безопасный счет». Таким образом он отправил им 315 000 рублей.

«Через несколько дней ему вновь позвонили злоумышленники и предложили компенсировать денежные средства, которых гражданин лишился в результате мошеннических действий. Ему сообщили, что нашли мошенника, оформившего на него кредит. Но для этого молодому человеку необходимо было выполнить их требования, что он и сделал», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Следуя инструкции, пензенец пришел в отделение банка и, включив камеру мобильного телефона, облил раствором зеленки сотрудницу финансового учреждения.

Позже молодой человек рассказал: мошенники убедили его, что нашли обманувшего его человека и того нужно пометить зеленкой.

«Мне приказали, точнее потребовали, купить зеленку и стакан, купить воды, все это смешать в стакане... Я все сделал, потому что был настолько зашуган, что не соображал. Мне никому нельзя было говорить. Требовали, чтобы я не прекращал связь, снимать на камеру, по видеосвязи», - пояснил молодой человек.

Он до последнего не осознавал, что им манипулируют. «Я просто был подавлен, думал, что это реально, ну так и происходит, что мне нельзя ни к кому обращаться. Я понимаю, что меня вокруг пальца обвели, то, что я дурак круглый, не смотрю телевизор особо, вот и ...», - признался пензенец.

Молодой человек обратился ко всем, кто окажется в похожей ситуации: «Идите в полицию сразу. И посылайте [мошенников] куда подальше, особенно тех, кто звонит там с вайбера и говорит, что у вас там какие-то кредиты. Вот вам пример наивного дурачка, которого обдурили на 315 000, и это еще без процентов. Я полжизни буду выплачивать».

На пензенца составили протокол об административной правонарушении. Сам он написал заявление о мошенничестве, возбуждено уголовное дело.