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Происшествия

Пензенец облил зеленкой сотрудницу Сбера

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В четверг, 21 марта, в отделении Сбера на улице Суворова в Пензе случилось ЧП: недовольный клиент плеснул зеленкой сотруднице в лицо.

По словам очевидцев, это произошло около 15:30. Охрана остановила хулигана и вызвала Росгвардию.

«Все лицо администратора в зеленке. С ней скорая и полиция», - добавил клиент банка.

В Росгвардии подтвердили информацию.

«24-летний молодой человек пришел в отделение и хотел взять кредит. Ему отказали, и он совершил мелкое хулиганство. Сотрудники нажали тревожную кнопку, на место прибыли росгвардейцы и задержали его», - рассказали в пресс-службе.

Нарушителя порядка передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник — Видео и фото группы «Пенза Новости»
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