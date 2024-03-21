Пензенец облил зеленкой сотрудницу Сбера

21.03.2024 | 16:39

В четверг, 21 марта, в отделении Сбера на улице Суворова в Пензе случилось ЧП: недовольный клиент плеснул зеленкой сотруднице в лицо.

По словам очевидцев, это произошло около 15:30. Охрана остановила хулигана и вызвала Росгвардию.

«Все лицо администратора в зеленке. С ней скорая и полиция», - добавил клиент банка.

В Росгвардии подтвердили информацию.

«24-летний молодой человек пришел в отделение и хотел взять кредит. Ему отказали, и он совершил мелкое хулиганство. Сотрудники нажали тревожную кнопку, на место прибыли росгвардейцы и задержали его», - рассказали в пресс-службе.

Нарушителя порядка передали полиции для дальнейшего разбирательства.