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Криминал

Смерть на ул. Экспериментальной: виновнику вынесли приговор

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38-летнего пензенца осудили за избиение женщины до смерти. Жертвой стала его 36-летняя знакомая.

Все случилось 29 декабря 2023 года на улице Экспериментальной. Горожанин и его приятельница распивали вместе спиртное и поссорились. Собутыльники обменялись оскорблениями, а потом пензенец набросился на женщину с кулаками.

Он много раз ударил ее по голове и телу. Пензячка погибла на месте от полученной травмы груди и живота.

«В ходе следствия обвиняемый содержался под стражей. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи, угон, незаконное приобретение и хранение наркотических средств и ряд других преступлений», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Горожанина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Пока решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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