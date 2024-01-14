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Криминал

36-летнюю пензячку нашли мертвой на улице Экспериментальной

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38-летнего жителя Пензы обвиняют в смерти 36-летней знакомой. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Согласно материалам дела, вечером 29 декабря горожанин и его знакомая распивали спиртное в квартире на улице Экспериментальной. В какой-то момент застолья они поссорились и начали оскорблять друг друга.

Разозлившись, мужчина набросился на собутыльницу и несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и телу. Пензячка погибла на месте происшествия от травм груди и живота.

«Жителю Пензы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Агрессора заключили под стражу. Ранее мужчину уже судили за кражу.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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