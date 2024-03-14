Суд вынес приговор криминальному авторитету из Кузнецка

14.03.2024 | 19:50

Вынесен приговор 46-летнему местному жителю Кузнецка, занявшему высшее положение в преступной иерархии.

В 2014 году кузнечанин прошел основанную на криминальных традициях процедуру признания «смотрящим», то есть уголовным авторитетом, находящимся в положении «вора в законе» в период отсутствия последнего, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За мужчиной были закреплены Кузнецк, Кузнецкий район и одна из исправительных колоний.

«С 2014-го по 2022 год он лично и с помощью лиц, придерживающихся криминальной идеологии, организовывал сбор денег и пополнял общую материальную базу, разрешал конфликты, споры имущественного и неимущественного характера, осуществлял материальную поддержку лиц, содержащихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы», - перечислила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кузнечанин вину не признал и отказался от дачи показаний в суде.

«Ранее, в ходе следствия, он отрицал назначение «смотрящим», а также пояснял, что сбором денег в «общак» не занимался, какие-либо споры и конфликты не разрешал, благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и СИЗО, не создавал. Однако суду было предоставлено достаточно доказательств, подтверждающих обратное», - отметила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и взяли под стражу в зале суда.

Ранее 34-летний уроженец одной из бывших советских республик, отбывавший срок в пензенской колонии строгого режима № 5, был осужден за то, что занял высшую позицию в нелегальной иерархии исправительного учреждения.