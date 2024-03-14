Сетевое издание|18+|Четверг|14 мар 2024|21:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Суд вынес приговор криминальному авторитету из Кузнецка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вынесен приговор 46-летнему местному жителю Кузнецка, занявшему высшее положение в преступной иерархии.

В 2014 году кузнечанин прошел основанную на криминальных традициях процедуру признания «смотрящим», то есть уголовным авторитетом, находящимся в положении «вора в законе» в период отсутствия последнего, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За мужчиной были закреплены Кузнецк, Кузнецкий район и одна из исправительных колоний.

«С 2014-го по 2022 год он лично и с помощью лиц, придерживающихся криминальной идеологии, организовывал сбор денег и пополнял общую материальную базу, разрешал конфликты, споры имущественного и неимущественного характера, осуществлял материальную поддержку лиц, содержащихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы», - перечислила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кузнечанин вину не признал и отказался от дачи показаний в суде.

«Ранее, в ходе следствия, он отрицал назначение «смотрящим», а также пояснял, что сбором денег в «общак» не занимался, какие-либо споры и конфликты не разрешал, благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и СИЗО, не создавал. Однако суду было предоставлено достаточно доказательств, подтверждающих обратное», - отметила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и взяли под стражу в зале суда.

Ранее 34-летний уроженец одной из бывших советских республик, отбывавший срок в пензенской колонии строгого режима № 5, был осужден за то, что занял высшую позицию в нелегальной иерархии исправительного учреждения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте