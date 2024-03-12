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Криминал

Беседа о трудоустройстве довела кузнечанина до колонии

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В Кузнецке суд вынес приговор 33-летнему горожанину, от руки которого погиб его 60-летний знакомый.

В ночь с 29 на 30 июня 2023 года оба мужчины выпивали в квартире старшего из них, жившего на улице Свердлова. Но мирная беседа перешла в ссору, когда владелец квартиры пожаловался, что ему сложно найти помощников на работу.

Гость резко возразил, и хозяину не понравилась его реакция. Он решил выгнать собутыльника из своего жилища, но в подъезде тот начал бить его. Экзекуция продолжилась на улице. Агрессор нанес жертве удары кулаками по голове и плечу, а когда мужчина упал, пнул его ногой.

Избитый скончался в больнице 9 июля от тупой травмы груди.

Кузнечанина задержали и взяли под стражу. Как оказалось, у него уже была судимость за побои и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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