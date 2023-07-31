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Криминал

Разговоры о работе довели жителя Кузнецка до смерти

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33-летнего кузнечанина обвиняют в смерти его знакомого.

По данным следствия, в ночь с 20 на 30 июня мужчины вместе выпивали в квартире одного из них и поссорились во время разговоров о том, что хозяину сложно найти помощников на работу.

Реакция гостя ему не понравилась, и он решил выгнать собутыльника из своего дома, но в подъезде тот прижал его к двери, сдавил шею и избил, несколько раз ударив рукой по голове и один раз ногой по телу.

От тупой травмы груди потерпевший скончался в больнице 10 июля.

Кузнечанина задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото t.me/sledcom58
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