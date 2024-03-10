Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мар 2024|18:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

14-летний кузнечанин получил условный срок за кражу у матери

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


14-летнего жителя Кузнецка признали виновным в краже значительной суммы с банковского счета матери.

Согласно материалам дела, преступление юноша совершил вечером 22 октября 2023 года. Он был дома вместе с матерью, в квартире на улице Зеленой в Кузнецке. Когда женщина оставила свой мобильный без присмотра, сын воспользовался этим.

Подросток зашел в банковское приложение и перевел на свой счет 38 000 рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Ранее сообщалось о 16-летнем жителе Сердобска, который гостил у приятеля, воспользовался тем, что тот уснул, и похитил его банковскую карту. В следующие два дня парень устроил шопинг на чужие деньги - он покупал продукты и другие товары в магазинах Сердобска и Пензы, потратив более 27 тысяч рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте