14-летний кузнечанин получил условный срок за кражу у матери

10.03.2024 | 11:40

14-летнего жителя Кузнецка признали виновным в краже значительной суммы с банковского счета матери.

Согласно материалам дела, преступление юноша совершил вечером 22 октября 2023 года. Он был дома вместе с матерью, в квартире на улице Зеленой в Кузнецке. Когда женщина оставила свой мобильный без присмотра, сын воспользовался этим.

Подросток зашел в банковское приложение и перевел на свой счет 38 000 рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Ранее сообщалось о 16-летнем жителе Сердобска, который гостил у приятеля, воспользовался тем, что тот уснул, и похитил его банковскую карту. В следующие два дня парень устроил шопинг на чужие деньги - он покупал продукты и другие товары в магазинах Сердобска и Пензы, потратив более 27 тысяч рублей.