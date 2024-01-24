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Криминал

В Пензе Рамилю Искандер не отпустили под домашний арест

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В Пензе суд отказал заслуженной артистке РФ Рамиле Искандер (Хисамовой) в просьбе заключить ее под домашний арест. Женщину оставили в СИЗО.

Об этом в среду, 24 января, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Постановление судьи Железнодорожного районного суда Пензы от 20 декабря 2023 года оставили без изменения. Актриса останется под стражей до 21 февраля включительно.

«Хисамова обвиняется в покушении на совершение двух преступлений: сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой», - добавили в суде.

Рамилю Искандер задержали в сентябре 2023-го в Москве. В ходе обысков в ее доме и машине было найдено около 2 килограммов наркотиков (амфетамин, кокаин, мефедрон).

По информации телеграм-канала Mash, женщину «сдал» 32-летний дилер из Пензы, которого задержали при расследовании дела о наркоторговле.

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