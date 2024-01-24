В Пензе Рамилю Искандер не отпустили под домашний арест

В Пензе суд отказал заслуженной артистке РФ Рамиле Искандер (Хисамовой) в просьбе заключить ее под домашний арест. Женщину оставили в СИЗО.
Об этом в среду, 24 января, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Постановление судьи Железнодорожного районного суда Пензы от 20 декабря 2023 года оставили без изменения. Актриса останется под стражей до 21 февраля включительно.
«Хисамова обвиняется в покушении на совершение двух преступлений: сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой», - добавили в суде.
Рамилю Искандер задержали в сентябре 2023-го в Москве. В ходе обысков в ее доме и машине было найдено около 2 килограммов наркотиков (амфетамин, кокаин, мефедрон).
По информации телеграм-канала Mash, женщину «сдал» 32-летний дилер из Пензы, которого задержали при расследовании дела о наркоторговле.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀