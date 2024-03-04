В Пензе мужчина обокрал пять машин за одну ночь

04.03.2024 | 09:40

Полицейские задержали 28-летнего пензенца, подозреваемого в серии краж из машин. За одну ночь он залез в пять автомобилей.

Все происходило на внутридворовых парковках. Мужчина выбирал отечественные машины без сигнализации.

«В некоторые он проник через незапертую дверь, а в остальные путем взлома личинок замка отверткой», - рассказала дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе Екатерина Сорокина.

Добычей горожанина стали электроника, инструменты и аккумуляторы. Их он сложил в багажник своей машины, а затем часть продал незнакомцу.

Избежать наказания пензенцу, кстати ранее уже судимому, не удалось, его нашли и задержали. Краденые вещи изъяли.

Возбуждены уголовные дела.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщила Екатерина Сорокина.