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Криминал

В Пензе мужчина обокрал пять машин за одну ночь

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Полицейские задержали 28-летнего пензенца, подозреваемого в серии краж из машин. За одну ночь он залез в пять автомобилей.

Все происходило на внутридворовых парковках. Мужчина выбирал отечественные машины без сигнализации.

В Пензе мужчина обокрал пять машин за одну ночь

«В некоторые он проник через незапертую дверь, а в остальные путем взлома личинок замка отверткой», - рассказала дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе Екатерина Сорокина.

В Пензе мужчина обокрал пять машин за одну ночь

Добычей горожанина стали электроника, инструменты и аккумуляторы. Их он сложил в багажник своей машины, а затем часть продал незнакомцу.

В Пензе мужчина обокрал пять машин за одну ночь

Избежать наказания пензенцу, кстати ранее уже судимому, не удалось, его нашли и задержали. Краденые вещи изъяли.

В Пензе мужчина обокрал пять машин за одну ночь

Возбуждены уголовные дела.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщила Екатерина Сорокина.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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