В Пензе мужчина обокрал пять машин за одну ночь

Полицейские задержали 28-летнего пензенца, подозреваемого в серии краж из машин. За одну ночь он залез в пять автомобилей.
Все происходило на внутридворовых парковках. Мужчина выбирал отечественные машины без сигнализации.
«В некоторые он проник через незапертую дверь, а в остальные путем взлома личинок замка отверткой», - рассказала дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе Екатерина Сорокина.
Добычей горожанина стали электроника, инструменты и аккумуляторы. Их он сложил в багажник своей машины, а затем часть продал незнакомцу.
Избежать наказания пензенцу, кстати ранее уже судимому, не удалось, его нашли и задержали. Краденые вещи изъяли.
Возбуждены уголовные дела.
«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщила Екатерина Сорокина.
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