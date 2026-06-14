Мошенники угрозами выманили у пензенца 180 000 рублей

30-летний пензенец стал жертвой аферистов, когда отозвался на размещенное в интернете объявление об интим-услугах.

По указанному там телефону никто не отозвался, зато на следующий день на связь с молодым человеком вышел некий мужчина. Он представился сотрудником салона и уведомил, что входящий звонок заблокировал онлайн-кассу и заведение теперь несет большие убытки.

Далее далее собеседник потребовал неустойку в размере 200 000 рублей, прямым текстом пригрозив пензенцу расправой. Чтобы упростить задачу, аферист предложил переводить деньги частями.

Ради безопасности - своей и близких - горожанин через банковское приложение перевел около 180 000 рублей. Потом он обратился в полицию.

«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и задержание подозреваемых, а также на возврат денежных средств», - сообщили в областном УМВД.