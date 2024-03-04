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Криминал

Нож в шею: пензячку осудили за убийство сожителя матери

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30-летнюю пензячку осудили за убийство 38-летнего сожителя матери. Дочь не стерпела приставаний мужчины и ударила его ножом.

Трагедия случилась вечером 28 сентября в общежитии на улице Антонова. Нетрезвая горожанка зашла на кухню коммунальной квартиры, где в это время ужинал пьяный сожитель ее матери.

«Подсудимая пояснила, что он стал приставать к ней и выразил желание вступить в половую связь. В ответ она взяла кухонный нож и хотела нанести ему удар в руку», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Но мужчина наклонился, пензячка промахнулась и вонзила лезвие в шею. Горожанин погиб.

Женщину арестовали по обвинению в убийстве и заключили под стражу. Она во всем призналась.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - отметила Светлана Артамонова.

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