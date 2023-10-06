Пензячку обвиняют в убийстве молодого сожителя ее матери

30-летнюю пензячку арестовали по обвинению в убийстве 38-летнего сожителя ее матери.
Все случилось 28 сентября в квартире на улице Антонова. Мужчина был пьян.
Во время ссоры падчерица схватила нож и ударила им по шее отчима. От раны тот скончался на месте.
Женщину задержали. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области.
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