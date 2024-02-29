Пензенец рано отошел от банкомата и потерял 5 000 рублей

В Пензе мужчина хотел внести деньги через банкомат, но поторопился и лишился их. Он ушел, не дождавшись завершения операции, зато женщина, стоявшая в очереди, обогатилась на 5 000 рублей.
Это случилось в супермаркете. Горожанин вставил карту в банкомат, ввел ПИН-код, положил деньги в купюроприемник и, не проверив, зачислились ли они, покинул торговую точку.
Когда он понял, что перевод не выполнен, то обратился в полицию.
После просмотра записи с камеры видеонаблюдения выяснилось, кто забрал деньги.
«Ей оказалась жительница Пензы 1975 года рождения», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.
Горожанка во всем призналась и раскаялась. Часть денег она успела потратить, остальное изъяли полицейские.
На пензячку завели уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас она находится под обязательством о явке.
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