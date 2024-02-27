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Криминал

Городищенский водитель обвинил жертву ДТП в желании умереть

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Суд вынес приговор 43-летнему жителю Городищенского района, который насмерть сбил человека и уехал.

25 августа 2022 года на улице Кирова в поселке Чаадаевка была обнаружена мертвой женщина 1978 года рождения. Полиция установила, что она погибла накануне вечером в результате наезда автомобиля. Водителя, совершившего смертельное ДТП, нашли.

В судебном заседании установлено, что владелец ВАЗ-2112 превысил скорость, вылетел на обочину и наехал на женщину-пешехода, которая погибла на месте. Решив избежать уголовной ответственности, он скрылся с места происшествия.

Водитель утверждал, что женщина погибла по собственной вине. По его словам, она неожиданно вышла на проезжую часть перед его машиной, решив таким образом свести счеты с жизнью. Однако суд критически отнесся к таким доводам и счел установленным, что наезд на пешехода был произведен именно на обочине.

Смягчающими обстоятельствами стали затраты виновника смертельной аварии на погребение погибшей, а также наличие на его иждивении престарелых родственников.

В итоге его приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии-поселения и на 2 года лишили водительских прав.

«Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил частично. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.

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