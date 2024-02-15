В селе Грабово молодая женщина до смерти избила приятеля

15.02.2024 | 19:46

28-летнюю жительницу Бессоновского района, ранее судимую за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ждет новый срок. На этот раз молодую женщину признали виновной в смерти знакомого.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в селе Грабово 7 августа 2023 года. Сельчанка и ее 38-летний знакомый поссорились. Оба были нетрезвы. Женщина несколько раз ударила приятеля руками и ногами по голове и телу.

От тупой травмы живота он через некоторое время умер.

В отношении женщины возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и заключили ее под домашний арест.

Суд признал сельчанку виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

В феврале 2023-го 49-летняя жительница Грабова ударила сожителя вазой по голове из-за упреков в неверности. Мужчина скончался, а сельчанка отправилась в колонию общего режима на 6 лет.