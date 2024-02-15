Сетевое издание|18+|Пятница|16 фев 2024|00:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В селе Грабово молодая женщина до смерти избила приятеля

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


28-летнюю жительницу Бессоновского района, ранее судимую за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ждет новый срок. На этот раз молодую женщину признали виновной в смерти знакомого.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в селе Грабово 7 августа 2023 года. Сельчанка и ее 38-летний знакомый поссорились. Оба были нетрезвы. Женщина несколько раз ударила приятеля руками и ногами по голове и телу.

От тупой травмы живота он через некоторое время умер.

В отношении женщины возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и заключили ее под домашний арест.

Суд признал сельчанку виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

В феврале 2023-го 49-летняя жительница Грабова ударила сожителя вазой по голове из-за упреков в неверности. Мужчина скончался, а сельчанка отправилась в колонию общего режима на 6 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте