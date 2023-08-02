В Грабове женщина до смерти забила сожителя вазой

В Грабове 49-летняя женщина ударила сожителя вазой из-за упреков в неверности, и он умер. За это сельчанка отправится в колонию.
Все случилось в феврале. Пьяная женщина ругалась с мужчиной и, разозлившись, схватила керамическую вазу и не менее 6 раз ударила ревнивца по голове.
От полученных травм тот скончался, а на сельчанку завели уголовное дело. Ее признали виновной в смерти сожителя.
Служители Фемиды учли чистосердечное раскаяние женщины как смягчающее обстоятельство, сообщили в Бессоновском районном суде.
Жительницу Грабова приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее в Спасске мужчина разбил о голову сестры банку с компотом. Женщина получила множественные травмы головы, а также правой руки, ноги и бока.
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