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Криминал

Полицейские нашли в пензенском автосалоне похищенную машину

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Пензенские полицейские помогли 60-летнему жителю Шацка вернуть похищенную машину. Они нашли ее в автосалоне.

Мужчина приобрел транспорт в мае в Геленджике, бесконтактным способом оформил договор купли-продажи и перевел продавцу более 1 миллиона рублей. Машину должен был привезти курьер, однако этого не произошло, он перестал выходить на связь.

Обманутый покупатель обратился в полицию.

Полицейские нашли в пензенском автосалоне похищенную машину

«Информацию о нахождении транспортного средства получили сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пензенской области. Автомобиль находился в одном из автосалонов Пензы», - сообщила следователь отдела СО УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.

Полицейские нашли в пензенском автосалоне похищенную машину

Курьера нашли, им оказался 45-летний житель Рязани. Он пояснил, что по пути из Геленджика вписал свои данные во второй экземпляр договора купли-продажи и реализовал машину в Пензе.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Полицейские нашли в пензенском автосалоне похищенную машину

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - отметила Динара Назырова.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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