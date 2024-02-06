Пензенец оставил ключи в незапертой машине и потерял ее

06.02.2024 | 10:54

В Пензе чужой незапертый ВАЗ-2115 стал легкой добычей для 35-летнего кузнечанина. Он сел в него и уехал, однако от ответственности уйти не смог.

В полицию обратился хозяин машины - 47-летний пензенец. Владелец рассказал, что припарковал транспортное средство рядом с работой, а затем его не нашел.

Полицейские осмотрели место преступления и опросили возможных свидетелей. В итоге автомобиль удалось отыскать, кузнечанина тоже. Он во всем признался и раскаялся. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим.

«С его слов, он воспользовался тем, что транспортное средство было не заперто и ключ вставлен в замок зажигания», - сообщила старший следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Надежда Данилова.

Возбуждено уголовное дело. Житель Кузнецка может лишиться свободы на срок до 5 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.