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Криминал

Посылка за границу: спрятавшему яд в креме пензенцу вынесли приговор

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40-летний житель Пензы ответил за попытку переслать за границу ядовитое вещество. Мужчина получил реальный срок.

Согласно материалам дела, в конце мая прошлого года пензенец захотел заработать на сбыте ртути. Он сумел найти покупателя в Республике Беларусь и решил переслать ему пробный вариант товара для проведения анализа и исследования качеств.

Опасное вещество мужчина забрал из бытовки в коттеджном поселке Пензы, где он работал.

Злоумышленник взял стеклянную емкость, поместил в нее ртуть массой 8,9 г и опустил тару в банку с кремом, которую затем положил в коробку. 1 июня он передал все курьеру службы доставки, чтобы тот отправил ядовитое вещество в Гомель под видом косметического средства.

Посылка за границу: спрятавшему яд в креме пензенцу вынесли приговор

«Однако довести преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ, изъявшими коробку с ядовитым веществом», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Свою вину пензенец признал. При вынесении решения суд учел раскаяние горожанина в содеянном и наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Мужчина счел наказание слишком суровым и подал жалобу, однако суд вышестоящей инстанции оставил ее без удовлетворения, а приговор без изменения.

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Источник — фото из материалов уголовного дела, опубликованы Пензенским областным судом
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