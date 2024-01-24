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Криминал

Убийце косуль в Мокшанском районе грозит серьезный срок

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Полиция раскрыла вопиющий случай браконьерства, произошедший в Мокшанском районе. В ночь на 12 января в лесу были убиты семь косуль.

Ущерб лесному хозяйству составил 280 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Мокшанского района, имеющий разрешение на хранение и ношение оружия.

«Злоумышленник дал признательные показания. Он знал, что охота на данной территории в этот период была запрещена. У браконьера полицейскими были изъяты ружье, охотничьи лыжи и 7 тушек косуль», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На браконьера возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Источник — фото pixabay.com
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