Убийце косуль в Мокшанском районе грозит серьезный срок

Полиция раскрыла вопиющий случай браконьерства, произошедший в Мокшанском районе. В ночь на 12 января в лесу были убиты семь косуль.
Ущерб лесному хозяйству составил 280 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Мокшанского района, имеющий разрешение на хранение и ношение оружия.
«Злоумышленник дал признательные показания. Он знал, что охота на данной территории в этот период была запрещена. У браконьера полицейскими были изъяты ружье, охотничьи лыжи и 7 тушек косуль», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
На браконьера возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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