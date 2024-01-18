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Криминал

Колышлеец едва не задушил из ревности 58-летнюю подругу жизни

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Застолье в одном из домов Колышлейского района едва не закончилось трагедией. Причиной стали эмоции 52-летнего гостя.

Мужчина со своей 58-летней гражданской женой пришли к знакомым. Во время застолья он вышел на улицу. Вернувшись, он увидел, что его избранница общается с другим.

Ослепленному ревностью и алкоголем мужчине показалось, что женщина ведет себя слишком кокетливо. Он закричал, что убьет ее, набросился и стал душить.

Жертве ревнивца удалось вырваться. Она обратилась в полицию. На ревнивца завели уголовное дело. За угрозу убийством он может лишиться свободы на срок до двух лет.

Это не первый случай, когда ревность доводит жителей области до преступления. Так, житель Сосновоборска увидел у дома своей возлюбленной чью-то «Ладу-Калину» и ножом проткнул все четыре шины. А 19-летний житель Нижнего Ломова ударил ножом 31-летнего мужчину, к которому проявила интерес его девушка.

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