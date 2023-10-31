В Нижнем Ломове ревнивец всадил нож в соперника

В Нижнем Ломове 19-летний местный житель из ревности ударил 31-летнего мужчину ножом. За это он может лишиться свободы на долгий срок.
Все случилось ночью. Молодой человек был пьян и вспомнил, что его девушка проявляет интерес к другому. Поддавшись эмоциям, он решил обсудить ситуацию с соперником и отправился на встречу с ним.
Выяснение отношений привело к кровопролитию. Младший ударил старшего ножом. С колото-резаным ранением брюшной полости пострадавшего увезли в больницу.
Медработники сообщили о случившемся в полицию.
«Подозреваемый был задержан. Молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Возбуждено уголовное дело. Ревнивцу грозит до 10 лет лишения свободы.
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