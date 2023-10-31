В Нижнем Ломове ревнивец всадил нож в соперника

31.10.2023 | 11:45

В Нижнем Ломове 19-летний местный житель из ревности ударил 31-летнего мужчину ножом. За это он может лишиться свободы на долгий срок.

Все случилось ночью. Молодой человек был пьян и вспомнил, что его девушка проявляет интерес к другому. Поддавшись эмоциям, он решил обсудить ситуацию с соперником и отправился на встречу с ним.

Выяснение отношений привело к кровопролитию. Младший ударил старшего ножом. С колото-резаным ранением брюшной полости пострадавшего увезли в больницу.

Медработники сообщили о случившемся в полицию.

«Подозреваемый был задержан. Молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Ревнивцу грозит до 10 лет лишения свободы.