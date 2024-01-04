В Пензе стажер обокрал работодателя и уехал в другой регион

04.01.2024 | 09:50

В Пензе 20-летний стажер обокрал работодателя и уехал в другой регион, но не смог избежать расплаты. За незаконное присвоение 17 000 рублей ему грозит лишение свободы.

В декабре 63-летний владелец компьютерного клуба в конце смены оставил деньги на стойке администратора и ушел домой. На следующий день их на месте не оказалось. Мужчина обратился в полицию.

«Под подозрением оказался житель Ростовской области. Молодой человек стажировался в данном клубе. В день, когда обнаружилась пропажа, он не вышел на работу и не выходил на связь», - рассказала дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Наталья Савина.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения, установленных в заведении, подтвердил предположения полицейских.

Сбежавшего стажера нашли в Ульяновской области и доставили в отдел полиции.

Молодой человек сознался в содеянном и раскаялся. По его словам, он заметил, что работодатель оставил деньги на стойке, и решил их присвоить. А затем уехал и все потратил.

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 2 лет лишения свободы.