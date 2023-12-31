Житель Засечного поверил автомеханику и потерял 100 000 руб.

56-летний житель села Засечного стал жертвой мошенников после того, как отдал свою машину в автосервис.
Сельчанин обратился в полицию.
Он рассказал правоохранителям, что в тот же день, когда машина осталась в сервисе, ему позвонил незнакомец, представился сотрудником этой организации и сказал, что нужно перечислить деньги за замену деталей.
Автовладелец поверил и через мобильный банк перечислил более 100 000 рублей. Через некоторое время незнакомец вновь позвонил мужчине и заявил, что все готово, машину можно забирать.
Когда сельчанин явился в автосервис, он узнал, что ремонт не завершен и сотрудники ему не звонили.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников, причастных к этому преступлению.
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