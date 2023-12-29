В Кузнецке полицейский пострадал из-за конфликта горожанина с женой

29.12.2023 | 09:37

40-летнего жителя Кузнецка обвиняют в нападении на полицейского.

Вечером 22 декабря жена горожанина вызвала правоохранителей в дом на улице Белинского, потому что муж агрессивно себя вел.

Прибывшие стражи порядка решили забрать кузнечанина в отдел для дальнейшего разбирательства. На лестничной площадке нарушитель начал активно сопротивляться.

«Мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, нанес удар рукой по телу полицейского, причинив ему телесное повреждение. Противоправные действия мужчины были пресечены», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В отношении кузнечанина возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.